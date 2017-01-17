Карякин сыграл вничью с Харикришной в 4-м туре Супертурнира в Вейк-ан-Зее

Россиянинв четвёртом туре Супертурнира в Вейк-ан-Зее сыграл вничью с индийцем Пенталой Харикришной. Его соотечественники Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин также завершили свои партии вничью. После четырёх туров лидирует украинец Павел Эльянов.Баскаран Адбихан (Индия) — Павел Эльянов (Украина) — 0:1Левон Аронян (Армения) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5Люк ван Вели (Нидерланды) — Уэсли Со (США) — 0:1Аниш Гири (Нидерланды) — Дмитрий Андрейкин (Россия) — 0,5:0,5Магнус Карлсен — И Вэй (Китай) — 1:0Ричард Раппорт (Венгрия) — Радослав Войташек (Польша) — 0,5:0,5Пентала Харикришна (Индия) — Сергей Карякин (Россия) — 0,5:0,5.1. Павел Эльянов — 3,5.2. Магнус Карлсен — 3.3. Уэсли Со — 3.4. Пентала Харикришна — 2,5.5. Сергей Карякин — 2,5.6. Аниш Гири — 2.7. Дмитрий Андрейкин — 2.8. Левон Аронян — 2.9. И Вэй — 2.10. Ян Непомнящий — 1,5.11. Радослав Войташек — 1.12. Баскаран Адбихан — 1.13. Ричард Раппорт — 0,5.14. Люк ван Вэли — 0,5.