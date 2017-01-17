Карякин сыграл вничью с Харикришной в 4-м туре Супертурнира в Вейк-ан-Зее

Россиянин Сергей Карякин в четвёртом туре Супертурнира в Вейк-ан-Зее сыграл вничью с индийцем Пенталой Харикришной. Его соотечественники Ян Непомнящий и Дмитрий Андрейкин также завершили свои партии вничью. После четырёх туров лидирует украинец Павел Эльянов.
Шахматы. Супертурнир. Вейк-ан-Зее, Нидерланды
4-й тур
Баскаран Адбихан (Индия) — Павел Эльянов (Украина) — 0:1
Левон Аронян (Армения) — Ян Непомнящий (Россия) — 0,5:0,5
Люк ван Вели (Нидерланды) — Уэсли Со (США) — 0:1
Аниш Гири (Нидерланды) — Дмитрий Андрейкин (Россия) — 0,5:0,5
Магнус Карлсен — И Вэй (Китай) — 1:0
Ричард Раппорт (Венгрия) — Радослав Войташек (Польша) — 0,5:0,5
Пентала Харикришна (Индия) — Сергей Карякин (Россия) — 0,5:0,5.
Турнирное положение. После 4-го тура
1. Павел Эльянов — 3,5.
2. Магнус Карлсен — 3.
3. Уэсли Со — 3.
4. Пентала Харикришна — 2,5.
5. Сергей Карякин — 2,5.
6. Аниш Гири — 2.
7. Дмитрий Андрейкин — 2.
8. Левон Аронян — 2.
9. И Вэй — 2.
10. Ян Непомнящий — 1,5.
11. Радослав Войташек — 1.
12. Баскаран Адбихан — 1.
13. Ричард Раппорт — 0,5.
14. Люк ван Вэли — 0,5.