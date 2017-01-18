Борзаковский: по финансированию участия россиян в ЧЕ и ЧМ будет особое решение

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский отметил важность получения российскими легкоатлетами разрешения от IAAF на выступление не только на крупнейших турнирах, но и на однодневных стартах, а также рассказал, как будет финансироваться выступление спортсменов.
«Если наших спортсменов допустят по индивидуальным заявкам на международные старты, однодневные соревнования могут стать большим плюсом для того, чтобы не потерять соревновательную практику, чуйку своих соперников. У нас есть явные лидеры — те же Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков, Мария Кучина, которые на голову сильнее своих соперников в России. Им важно соревноваться с соперниками своего уровня. Это позволят только международные старты. Если IAAF допустит к однодневным стартам, на что я всё же надеюсь, спортсмены получат необходимую практику, будет какой-то толчок.
В заявках указываются конкретные старты, в которых спортсмены хотели бы принять участие. Официальные старты — чемпионаты Европы и мира — стопроцентно указываются, плюс те соревнования, где они также планировали бы выступить.
Вопрос финансирования стоит уже на протяжении года. Если под нейтральным флагом, то встаёт вопрос — кто везёт, потому что мы не имеем права, как и министерство. По чемпионатам Европы и мира будет особое решение. Но пока ничего не ясно», — цитирует Борзаковского «Р-Спорт».