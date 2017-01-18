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«Енисей» разгромил казанское «Динамо» в матче ЧР по хоккею с мячом

18 января 2017, среда. 17:09. Другие
Красноярский «Енисей» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом на своей площадке разгромил казанское «Динамо» со счётом 9:1. Сибиряки выиграли вторую встречу кряду в группе 1, а бело-голубые потерпели второе поражение.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Второй этап. Группа 1

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Казань) — 9:1 (6:1)
Голы: Миргазов, 14 (1:0), Вдовенко, 21 (2:0), Толстихин, 24 (3:0), Швецов, 33 (4:0), Волгужев, 39 (4:1), Толстихин, 45 (5:1), Логинов, 45 (6:1), Насонов, 46 (7:1), Вдовенко, 54 (8:1), Миргазов, 73 (9:1).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХКМ Динамо-Казань ХКМ Енисей
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18 января 2017, среда
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