Бьорндален: я подписал письмо против допинга, у других норвежцев — своя позиция

Норвежский биатлонистрассказал о своей позиции в отношении письма спортсменов с требованием к IBU ужесточить меры по борьбе с допингом. Его партнёры по сборной Норвегии отказались подписывать письмо.«Я подписал это письмо. Это был долгий процесс, начавшийся весной, когда комитет спортсменов впервые обратился к IBU, а сейчас Фуркад и ещё несколько биатлонистов всерьёз занялись этой проблемой. Новое письмо подписали многие спортсмены, и мы настаиваем на более жёстких мерах для тех, кто ведёт нечестную борьбу. Радует, что есть люди, которым не всё равно. Что касается моих партнёров по сборной, которые не стали подписывать письмо, то это их позиция», — сказал Бьорндален в интервью TV2.