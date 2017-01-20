Кобесов: хотите отстранить лыжников — попробуйте. Но причём здесь легкоатлеты?

Паралимпиец Чермен Кобесов, после отстранения паралимпийской сборной России от Игр в Рио-де-Жанейро перешедший из лёгкой атлетики в MMA, рассказал, почему, по его мнению, Международный паралимпийский комитет принял такое решение по россиянам.
«Сильных всегда боятся. А тут нашли повод. В июне, незадолго до Рио, прошёл чемпионат Европы в Италии. И там была безоговорочная победа России — 50 золотых медалей. И это только золотых! У британцев общее количество было меньше — 34. Может быть, это сыграло определённую роль для президента МПК Филипа Крэйвена. Возможно, повлияла политика. Даже если допустить, что в Сочи были скрыты допинг-пробы, то любой здравомыслящий человек спросит, какое отношение зимние виды спорта имеют к летним. Хотите отстранить лыжников — попробуйте это сделать. Но причём здесь легкоатлеты? Не говорю уже про то, что наказание может быть только после совершения преступления. А Макларен и его комиссия даже не доказали факт этого преступления.
Я до сих пор нахожусь в международном пуле допинг-тестирования, куда попал два года назад. Туда попадает любой спортсмен, добивающийся высоких результатов. С него ВАДА требует отчётность за каждый квартал. Мы должны оповещать организацию о том, в какой день и где находимся. Сейчас я на неделю приехал в Москву. Если я указал её как своё местонахождение в эти дни, то хотя бы час в сутки должен здесь находиться. Чтобы офицеры ВАДА, если захотят меня проверить, имели такую возможность. Не оказался на месте — на твоей фамилии поставили флажок. Три таких флажка за год будут означать автоматическую дисквалификацию. За два года у меня — ни одной положительной пробы. Более того, даже после нашего отстранения от Паралимпиады на сентябрьские соревнования в Подмосковье приезжали допинг-офицеры. В первый день соревнований двоих наших ребят забрали на тесты», — цитируют Кобесова «Известия».