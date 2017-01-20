Колобков: я считаю, что Шубенкову не надо оправдываться

Министр спорта Россиисказал, что чемпиону мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерамине нужно оправдываться в связи с его решением подать заявку в IAAF на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.«Я считаю, что Шубенкову не надо оправдываться. Это выдающийся спортсмен, чемпион мира в уникальной дисциплине в лёгкой атлетике. Спортивная жизнь очень коротка, и за это время он должен реализовать свой потенциал, поэтому нужно прекратить все эти обсуждения. Люди, обвиняющие спортсменов в непатриотичности, сами не знают, что такое любовь к Родине.Уверяю, наши спортсмены многократно подтверждали свой патриотизм и любовь к Родине на многих соревнованиях, и в том числе на Олимпиаде в Рио, где выступили выше всяких похвал. А то, что какой-то спортсмен выступит, допустим, на ближайших соревнованиях под флагом международной спортивной федерации — весь мир знает, что это наш спортсмен и какую страну он представляет», — цитирует Колобкова «Интерфакс».