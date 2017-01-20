Климов стал седьмым в квалификации этапа КМ по прыжкам на лыжах с трамплина

В Закопане (Польша) стартовал 10-й этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Квалификацию смогли преодолеть трое представителей России:. Климов показал седьмой результат, набрав 135,7 балла, Корнилов стал 32-м со 114,4 балла, а Хазетдинов занял 37-е место в предварительных соревнованиях со 112,8 балла.набрал 110,6 балла — 41-й результат — и выбыл из соревнований.Победителем квалификации стал немецс результатом 142,1 балла. Кроме него в тройку лучших попали два словенца —(141,6) и(140,8).