Карякин сыграл вничью с Эльяновым в Вейк-ан-Зее, Непомнящий проиграл Гири

Россиянин Сергей Карякин в шестом туре Супертурнира в Вейк-ан-Зее сыграл вничью с украинцем Павлом Эльяновым. Дмитрий Андрейкин свёл вничью партию с голландцем Люком ван Вели. Третий россиянин на турнире, Ян Непомнящий, чёрными фигурами проиграл прервавшему ничейную серию голландцу Анишу Гири. Норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с Левоном Ароняном из Армении, а лидер турнира, американец Уэсли Со, разошёлся миром с индийцем Баскараном Адбиханом.
Турнирное положение после шестого тура.
1. Уэсли Со — 4,5.
2. Павел Эльянов — 4.
2. Магнус Карлсен — 4.
4. Левон Аронян — 3,5.
4. Аниш Гири — 3,5.
4. И Вэй — 3,5.
7. Пентала Харикришна — 3.
7. Сергей Карякин — 3.
7. Дмитрий Андрейкин — 3.
7. Радослав Войташек — 3.
11. Баскаран Адбихан — 2,5.
12. Ян Непомнящий — 2.
13. Люк ван Вэли — 1.
14. Ричард Раппорт — 0,5.