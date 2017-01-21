Пайффер: эта победа придаст нам новых сил и уверенности перед чемпионатом мира

Немецкий биатлонист, проведший третий этап в выигранной Германией эстафете на шестом этапе Кубка мира, прошедшем в Антхольце (Италия), отметил, что эта победа поможет команде в преддверии чемпионата мира в Хохфильцене (Австрия).«Это хорошо для нашей уверенности перед Хохфильценом и придаёт нам новых сил. Симон отлично прошёл последний круг. Мы очень рады этой победе и рассчитываем повторить успех в Хохфильцене», — передаёт слова Пайффера специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.