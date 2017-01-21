Карякин победил Ароняна в Вейк-ан-Зее и вышел на пятое место в турнирной таблице

Россиянин Сергей Карякин в седьмом туре Супертурнира в Вейк-ан-Зее победил Левона Ароняна. И Вэй выиграл у Люка ван Вэли, а Баскаран Адхибан одержал победу над Радославом Войташеком. Остальные четыре партии завершились вничью. Очки поделили Магнус Карлсен с Анишем Гири, Уэсли Со с Павлом Эльяновым, Дмитрий Андрейкин с Пенталой Харикришной и Ян Непомнящий с Ричардом Раппортом.
Турнирное положение после седьмого тура:
1. Уэсли Со — 5.
2. Павел Эльянов — 4,5.
2. Магнус Карлсен — 4,5.
2. И Вэй — 4,5.
5. Аниш Гири — 4.
5. Сергей Карякин — 4.
7. Левон Аронян — 3,5.
7. Пентала Харикришна — 3,5.
7. Дмитрий Андрейкин — 3,5.
7. Баскаран Адбихан — 3,5.
11. Радослав Войташек — 3.
12. Ян Непомнящий — 2,5.
13. Ричард Раппорт — 2.
14. Люк ван Вэли — 1.