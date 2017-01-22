Шипулин: для такого состояния я очень доволен своим результатом

Россиянин, ставший третьим в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, признался, что удовлетворён своим выступлением.«Было очень тяжело, может, акклиматизация дала о себе знать. Я плохо спал сегодня, так что для такого состояния очень доволен результатом. Делал ставку на хорошую стрельбу, допустил один промах, но это неплохой результат. На „стойке“ тяжело дышал, терпел, выцеливал, выдыхал, но отработал чисто.На последнем круге сначала старался догнать Бё и Фийона-Майе, оторвался от преследователей, но потом силы кончились и я понял, что уже останусь третьим», — рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».