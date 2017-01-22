Й. Бё: французы уже достаточно выиграли, так что на ЧМ должны побеждать норвежцы

Норвежецподелился впечатлениями от победы в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце.«Для меня много значит эта победа после долгого перерыва. Когда у тебя нет результатов, а ты не в лучшей форме, непросто настроиться на позитив и снова быть лучшим. Я старался направить агрессию и желание победить в нужное русло, и это получилось. Я не чувствую себя в лучшей форме, но лыжи у меня работали отлично, спасибо за это сервисёрам.Снова, как и на чемпионате мира в Осло, было противостояние норвежца и француза в масс-старте, и снова я победил. Французы в этом году выиграли достаточно, так что на чемпионате мира в Хохфильцене должны побеждать норвежцы. Кентен был силён на последнем круге, но я отсиделся у него за спиной. После Рождества чувствовал себя плохо, но к чемпионату мира должен подойти в хорошей форме. Важно было ещё отстрелять безупречно. А с чистой стрельбой я всегда могу побеждать», — передаёт слова Бё корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.