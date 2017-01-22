«СКА-Нефтяник» победил «Енисей» и завоевал Суперкубок России по бенди

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в матче за Суперкубок России по хоккею с мячом в Сыктывкаре переиграл красноярский «Енисей» со счётом 5:3. Дальневосточные хоккеисты завоевали трофей во второй раз в истории. Соревнования проводятся с 2013 года.«Енисей» (Красноярск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 3:5 (3:4)Миргазов, 10 (1:0), Шевцов, 14 (2:0), Бондаренко, 21 (2:1), Ким, 29 (2:2), Вдовенко, 31 (3:2), Шардаков, 32 (3:3), Бондаренко, 37 (3:4), Рязанцев, 73 (3:5).