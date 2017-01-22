Гроссмейстер Карякин сыграл вничью с лидером Супертурнира в Вейк-ан-Зее

Россиянин Сергей Карякин в восьмом туре Супертурнира в Вейк-ан-Зее сыграл вничью с лидером соревнований Уэсли Со.
Результативными стали три партии тура. Магнус Карлсен проиграл Ричарду Раппорту, Левон Аронян выиграл у Аниша Гири, Дмитрий Андрейкин уступил Баскарану Адхибану. Ещё в трёх партиях была зафиксирована ничья: Пентала Харикришна — И Вэй, Павел Эльянов – Радослав Войташек, Люк ван Вели — Ян Непомнящий.
Турнирное положение после восьмого тура: 1. Уэсли Со — 5,5, 2-3. Павел Эльянов, И Вэй — по 5, 4-7. Магнус Карлсен, Сергей Карякин, Левон Аронян, Баскаран Адхибан — по 4,5, 8-9. Пентала Харикришна, Аниш Гири — по 4, 10-11. Дмитрий Андрейкин, Радослав Войташек — по 3,5, 12-13. Ян Непомнящий, Ричард Раппорт — по 3, 14. Люк ван Вели — 1,5.