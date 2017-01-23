Мяус: никто Ломанова навечно от сборной по хоккею с мячом не отлучил

Главный тренер сборной России по хоккею с мячомоценил возможность возвращения в командуи рассказал о настрое на чемпионат мира, который пройдёт в Сандвикене (Швеция) с 29 января по 5 февраля.«Сегодня ведь не только Сергея Ломанова нет в сборной. Сегодня, подчёркиваю это. Что будет завтра — это известно уже не мне. Жизнь идёт своим чередом, и никто его навечно от команды не отлучил. Также нет Петра Захарова, Игоря Ларионова, Юрия Викулина, Евгения Дергаева. На их место пришли новые игроки — это не омоложение состава, а некое обновление. Просмотр новых хоккеистов, которые в этих условиях должны раскрываться. А тем, кого назвали, огромное спасибо, они прекрасные игроки и хочу пожелать им хорошей карьеры в своих клубах. И надеюсь, что для них пути в сборную, естественно, не закрыты. Но сегодня выбор пал на 18 игроков, которые едут защищать честь российского флага. И ещё раз хочу подчеркнуть: у нас есть расширенный список из 25 игроков и никогда нельзя исключать появление хоккеистов из этого списка. Ломанов находится в нём, как и Ларионов, и Дергаев.Я сделал выбор как главный тренер. Понимаю, что некоторые интернет-хомяки набросятся на меня с удовольствием в случае нашего успеха. А в случае каких-либо негативных нюансов их будет в два раза больше. Тренер всегда должен иметь своё мнение, отстаивать свою позицию, своё „я“, должен уметь резать по живому. Это непопулярно, всегда кто-то обижается, но суть остаётся сутью — жизнь идёт вперёд. И надо всегда придумывать что-то новое, искать новые имена и способствовать тому, чтобы они росли. Тогда будут развитие, продвижение и победы.Я не буду говорить только о шведах как о наших главных соперниках. Да, у них сильная команда и мы всегда с ними играем тяжело. Но и финны тоже опасны. Они очень прилично омолодили состав и показывают интересный хоккей, причём многие игроки выступают в шведских клубах. И они же не случайно преподносят сюрпризы. И сейчас они также будут очень опасны. Да, подспудно мы готовимся к 5 февраля, когда пройдёт финальный матч. Но нам надо идти от тренировки к игре, от противника к противнику. И ко всем своим оппонентам мы относимся с уважением, но в то же время с осознанием своей силы и своей мощи. И на чемпионате мира мы будем стремиться только к победе», — цитирует Мяуса «Р-Спорт».