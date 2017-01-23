Бутов: фильмы о допинге в спорте РФ будут выходить, пока сами не увидим решения

Член совета IAAF, экс-генеральный секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов высказал своё мнение по поводу нового фильма немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте.
«Я считаю, что необходимо реагировать. И до, и вовремя, и после – это самое главное. Уже столько сказано на эту тему, что мне нечего добавить. Если хочется действительно что-то исправить, я бы сосредоточился на том, чтобы не было поводов для такого рода информации. Разбираться надо и юридически, и практически. Ответы на все вопросы мы должны дать себе сами. Я уже это говорил и не один раз.
До каких пор будут выходить подобные фильмы? Я думаю, это дело будет продолжаться, пока мы сами перед собой не увидим окончательного решения, точного понимания того, что мы должны сделать, чтобы ни у кого не возникло ни повода, ни желания этим заниматься.
Всё, что касается конкретных случаев нарушения допинговых правил, если они есть, – это дело юристов, антидопинговых организаций, федераций. Происходит случай, безусловно, его надо расследовать. Иногда это приводит к тому, что человека наказывают, иногда – нет. Бывает, это неправда – всё может быть. Это дело конкретных организаций, нечего тут обсуждать. Более того, по законам спорта это и нельзя обсуждать до тех пор, пока не доказана вина человека. А что касается сути дела, так тут работать надо. И работаем, не могу же сказать, что ничего не делаем. Просто скорость этих действий и эффективность требуют перемен», — сказал Бутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Элиной Фадеевой.