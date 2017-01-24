Вяльбе: FIS примет решение по всем шести отстранённым лыжникам единовременно

Президент Федерации лыжных гонок Россиирассказала о слушаниях в Международной федерации лыжного спорта в отношении российских лыжников, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.«Спортсмены были заслушаны. Я тоже участвовала в видеоконференции. Максиму и Леше дополнительных вопросов не задавали. Единственное, у Петухова поинтересовались, знаком ли он с Григорием Родченковым. В FIS нам сказали, что они понимают сложившуюся ситуацию и постараются в ближайшее время сообщить о своём решении. Я уверена, что решение будет принято единовременно по всем шести спортсменам.У Ивановой и Шаповаловой слушаний не будет, они от них отказались. Перед ними стоял выбор: либо написать более подробные объяснительные, либо выйти на слушания. Они сделали первое», — приводит слова Вяльбе ТАСС.23 декабря по результатам доклада независимой комиссии ВАДА федерация отстранила шестерых российских лыжников: Александра Легкова, Евгения Белова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова.