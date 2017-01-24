Глава оргкомитета Игр-2018: думаю, российские спортсмены выступят в Пхёнчхане

Председатель оргкомитета Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчханевыразил мнение, что сборная России выступит на Олимпиаде в Южной Корее.«Учитывая план борьбы с допингом и понимание дальнейших шагов со стороны России, я думаю, что они выполнят все критерии и примут участие в Олимпиаде. Я не переживаю по этому поводу. Мы же будем полностью соответствовать критериям МОК. Я верю, что и Россия будет соблюдать критерии», — приводит слова USA Today.Ранее руководители 19 национальных антидопинговых агентств выступили с требованием отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях.