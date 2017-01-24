Рогозин: главная проблема российского мужского гандбола — отсутствие конкуренции

Вице-премьер РФ, председатель Попечительского совета Федерации гандбола Россиипрокомментировал выступление мужской сборной России на чемпионате мира во Франции, где россияне в 1/8 финала уступили словенцам.«Разочарование наступает, когда многого ждёшь от команды, а потом эти ожидания не оправдываются. В российском мужском гандболе давно сложилась объективная картина, и все болельщики хорошо её понимают. У нас хорошие игроки, мы их всех любим, но где-то им не хватает физических данных или тактической подготовки. На мой взгляд, самая главная проблема российского мужского гандбола — отсутствие конкуренции на клубном уровне. Поймите, что чудес не бывает, нельзя в одночасье выиграть чемпионат Европы, чемпионат мира, а тем более Олимпийские игры, если у нас десятилетиями нет побед. Поэтому у меня удручающего настроения в связи с результатом сборной России нет, мы получили то место, которое должны были получить. Никакой катастрофы не произошло, надо работать, спасать клубы, стараться увеличить количество гандбольных площадок, договориться и подобрать квалифицированный тренерский состав и, самое главное, найти пусть небольшие, но столь необходимые средства, чтобы удержать наши клубы на плаву. Повторюсь: будет конкуренция — появятся и спортивные результаты.Главное, что ребята старались. Не люблю касаться этой темы, но сравните, как играли футболисты сборной России на чемпионате Европы и как наши гандболисты. Мы видим, как в гандболе ребята бьются, а не лежат на площадке, как футболисты на траве после любого столкновения. В гандболе играют кость в кость, падают, встают и продолжают дальше играть. И по самоотдаче у меня к команде нет никаких претензий. Мы можем предъявлять претензии только к себе, к федерации (хотя сейчас работает новый президент), всем, кто занимается гандболом. При этом поймите, что развалить дело можно быстро, а чтобы все собрать воедино, порой требуются десятилетия. И мужской гандбол в этом смысле — как хрустальная ваза, которую нужно склеивать и аккуратно оберегать. Двенадцатое место сборной России на чемпионате мира — это вызов для всех нас, но не трагедия», — приводит слова Рогозина официальный сайт Федерации гандбола России.