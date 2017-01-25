Мутко: уверен в чистоте всех наших призёров Игр-2014

Вице-премьер правительства РФвыразил уверенность в том, что российские призёры Игр-2014 не принимали допинг.«Уверен в чистоте всех наших медалистов Сочи. У нас нет ни одного чемпиона или призёра Олимпийских игр — 2014, кроме, пожалуй, Аделины Сотниковой и Юлии Липницкой, которые заметно снизили свои результаты. Они по-прежнему лидеры в своих дисциплинах, сдают множество допинг-проб на этапах Кубка мира, все из которых являются отрицательными. Это говорит о многом.Во второй части доклада Макларена нет никаких фактов вины наших спортсменов, никакой доказательной базы. Все обвинения основаны на показаниях одного человека — господина Григория Родченкова. Причём в первой части доклада Родченков называется «лжесвидетелем», «манипулятором» и «человеком, который за деньги создавал всю эту систему», а во второй части он уже «надёжный свидетель». Как это понимать?По итогам первой части доклада мы уволили Родченкова и распустили РУСАДА. Сейчас идёт расследование Следственного комитета в отношении сотрудников Министерства спорта. Если будет доказана вовлечённость должностных лиц российского спорта в схемы Родченкова, то они понесут наказание. Что касается других свидетельств из второго доклада, связанных с различными царапинами на пробирках и высокой концентрацией солей, то по этим вопросам готовят заключения эксперты. Царапины на пробирке не являются подтверждением того, что она вскрывалась. Борьба с допингом не должна быть политизирована. Давайте внимательно посмотрим на цифры — и увидим, как в России борются с допингом», — сказал Мутко в интервью газете «Известия».