Сборная России по мини-футболу повторно победила голландцев в товарищеском матче

Сборная России по мини-футболу одержала победу над сборной Нидерландов со счётом 1:0 во втором товарищеском матче, который состоялся 24 января в Зволле. Единственный гол во встрече записал себе на счёт Эдер Лима.Нидерланды — Россия — 0:1.В первом матче между сборными России и Нидерландов также была зафиксирована победа россиян — со счётом 4:1. 27 и 29 января сборной России предстоит провести два товарищеских матча со сборной Португалии в Лиссабоне.