Демченко: российские саночники на ЧМ готовы показать свой максимум

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко поделился ожиданиями от чемпионата мира, который пройдёт в Иглсе (Австрия) 27-29 января.
«В последние годы в Инсбруке-Иглсе особо значимых побед не одерживали, но настроены по-боевому, готовы показать максимум, на что способны. Сборную представят 4 представителя в дисциплине „мужчины, одноместные сани“ (Семён Павличенко, Роман Репилов, Степан Фёдоров, Александр Горбацевич), 4 женщины (Татьяна Иванова, Екатерина Батурина, Виктория Демченко, Екатерина Катникова), 3 двухместных экипажа (Богданов/Медведев, Денисьев/Антонов, Южаков/Прохоров).
Накануне чемпионата мира команда провела тренировочные мероприятия в немецком Кёнигзее. Поработали с инвентарём, занимались физической подготовкой и восстановлением сил. Сегодня начались официальные тренировки в рамках чемпионата мира в Иглсе, в четверг, 26 января, пройдёт торжественная церемония открытия соревнований, а сам турнир стартует 27 января. Ждём активной поддержки болельщиков!» — цитирует Демченко официальный сайт Федерации санного спорта России.