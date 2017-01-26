Пропавший «пляжник» Пелецкий нашёлся в Санкт-Петербурге

Российский «пляжник» Руслан Пелецкий, который считался пропавшим с 10 января, нашёлся в Санкт-Петербурге. Об этом на своей странице в соцсети сообщила сестра спортсмена Леся.
«Друзья! Во многом благодаря отзывчивым людям и огромному количеству репостов была получена информация, которая помогла направить поиски в нужном направлении, и теперь я рада сообщить вам всем, что мой брат нашелся! Он жив и невредим!» — написала девушка.
На вопрос, что же случилось с Русланом, Леся написала: «Было принято решение оставить эту информацию в семье».