Карякин: я же не в первый раз играю с Карлсеном, всё будет в обычном режиме

Российский гроссмейстерподелился ожиданиям от партии с норвежцемв заключительном туре шахматного Супертурнира в Вейк-ан-Зее.«Так распорядился жребий. И если честно, для болельщиков это очень здорово. Посмотрим, кто какие задачи будет решать перед заключительным днём. На данный момент у нас одинаковое количество очков.Я же не в первый раз с ним встречаюсь. Всё будет в обычном режиме. Чёрный цвет не располагает к атаке, хотя я чаще всего выигрываю у Магнуса именно чёрными. Но хочется порадовать своих фанатов и спонсоров. Их помощь в моей подготовке очень существенна», — приводит слова Карякина «Спорт-экспресс».