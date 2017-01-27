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Гавирия выиграл четвёртый этап велогонки «Вуэльта Сан-Хуана»

27 января 2017, пятница. 12:43. Другие
Колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия стал победителем четвёртого этапа многодневки «Вуэльта Сан-Хуана» протяжённостью 160,5 км. Лидером генеральной классификации является литовец Рамунас Навардаускас из Bahrain Merida.

Велоспорт. «Вуэльта Сан-Хуана». Четвёртый этап. 160,5 км
1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 3.34,44.
2. Элиа Вивиани (Италия) – то же время.
3. Никола Руффони (Италия, Bardiani – CSF).

Генеральная классификация
1. Рамунас Навардаускас (Литва, Bahrain Merida) – 9:57.11.
2. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 0.03.
3. Маттиас Брандл (Австрия, Trek-Segafredo) – 0.07.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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27 января 2017, пятница
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