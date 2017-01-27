Конькобежец Юсков — второй на 1500 м на этапе Кубка мира в Германии

На стартовавшем в Берлине пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту россиянин Денис Юсков стал вторым на дистанции 1500 метров (1.46,03), уступив 0,09 секунды голландцу Кьелду Нюйсу (1.45,94).
На дистанции 1000 метров среди женщин первенствовала американка Хизер Бергсма (1.15,42). Лучшая из россиянок Екатерина Шихова – пятая (1.15,78).
Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Берлин, Германия
Мужчины. 1500 м
1. Кьелд Нюйс (Нидерланды) – 1.45,94.
2. Денис Юсков (Россия) – 1.46,03.
3. Петер Майкл (Новая Зеландия) – 1.46,87…
9. Сергей Грязцов (Россия) – 1.47,84…
14. Сергей Трофимов (Россия) – 1.48,52.
Женщины. 1000 м
1. Хизер Бергсма (США) – 1.15,42.
2. Нао Кодаира (Япония) – 1.15,49.
3. Йорьен Тер Морс (Нидерланды) – 1.15,62…
5. Екатерина Шихова (Россия) – 1.15,78…
7. Екатерина Лобышева (Россия) – 1.16,51…
9. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.17,03.