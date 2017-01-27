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Карякин потерпел второе поражение на турнире в Вейк-ан-Зее

27 января 2017, пятница. 23:44. Другие
На Супертурнире в Вейк-ан-Зее завершились партии 11-го тура. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл китайцу Вэй И. Россиянин играл чёрными и признал своё поражение на 31-м ходу. Для Карякина это поражение стало вторым на нынешнем турнире. В пятом туре он проиграл индийцу Башкарану Адхибану.

Другой россиянин Дмитрий Андрейкин сыграл вничью с лидером, американцем Уэсли Со. Также вничью завершились партии Аниш Гири — Пентала Харикришна, Рихард Раппорт – Люк ван Вели, Магнус Карлсен — Башкаран Адхибан, Ян Непомнящий — Павел Эльянов и Радослав Войташек — Левон Аронян.

Положение после 11-го тура

1. Уэсли Со — 7,5.
2. Вэй И – 7.
3-5. Павел Эльянов, Магнус Карлсен, Левон Аронян — по 6,5.
6-7. Сергей Карякин, Башкаран Адхибан — по 6.
8-9. Пентала Харикришна, Аниш Гири — по 5,5.
10-12. Дмитрий Андрейкин, Ян Непомнящий, Радослав Войташек — по 4,5.
13. Рихард Раппорт – 4.
14. Люк ван Вели — 2,5.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Магнус Карлсен Сергей Карякин — Шахматы
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