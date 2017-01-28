Медведева: мне удалось получить большое удовольствие от катания

После окончания соревнований фигуристок на чемпионате Европы в Остраве россиянка, защитившая титул чемпионки континента, в интервью на ледовой арене поблагодарила болельщиков за поддержку.«Во-первых, хотела бы поблагодарить болельщиков. Чувствовала поддержку, и для меня это важно. Сегодня я довольна своим катанием. Мне удалось получить большое удовольствие от катания. Всем спасибо. Что касается дополнительного тройного тулупа, то мне просто хотелось сделать немножечко больше обычного. Получилось неожиданно, не правда ли?» – сказала Медведева.