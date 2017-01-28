Борцы Чакаев, Куруглиев и Хугаев победили на «Гран-при Иван Ярыгин».

Россияне Ахмед Чакаев (до 61 кг), Даурен Куруглиев (до 65 кг) и Алан Хугаев (до 125 кг) завоевали золотые медали во второй день проходящего в Красноярске международного турнира по борьбе «Гран-при Иван Ярыгин».
У женщин во второй день турнира россиянки завоевали пять медалей, снова оставшись без золота. Инна Тражукова, выступающая в категории до 63 кг, стала второй, уступив в финале Орхон Пуревдорж из Монголии. Ещё одна россиянка Алёна Стародубцева (до 75 кг) проиграла в решающей схватке другой спортсменке из Монголии Ган-Очир Уртнацан. Бронзовыми призёрами стали Екатерина Полещук (до 53 кг), Александра Андреева (до 55 кг) и Алёна Перепелкина (до 75 кг).
Гран-при «Иван Ярыгин» — 2017. Вольная борьба
До 61 кг
1. Ахмед Чакаев 2. Гаджимурад Рашидов
3. Виктор Рассадин (все — Россия) и Реи Хигучи (Япония)
До 65 кг
1. Даурен Куруглиев (Россия) 2. Мохаммаджавад Эбрахими (Иран)
3. Ахмед Магамаев и Владислав Валиев (оба — Россия)
До 125 кг
1. Алан Хугаев 2. Анзор Болтукаев (оба — Россия)
3. Джабер Садехзадех (Иран) и Золбоо Нацагсурен (Монголия).
Женская борьба
До 53 кг
1. Маю Мукаида (Япония). 2.Огонцецег Даваасух.
3. Сумия Эрденэчимег (обе — Монголия) и Екатерина Полещук (Россия).
До 55 кг
1. Сае Наньо (Япония). 2.Сара Хильдебрандт (США)
3. Александра Андреева (Россия) и Алтанцецег Батцецег (Монголия).
До 63 кг
1. Орхон Пуревдорж (Монголия) 2. Инна Тражукова (Россия)
3. Тайбе Юсейн (Болгария) и Аяка Ито (Япония).
До 75 кг
1.Ган-Очир Уртнацан (Монголия). 2. Алена Стародубцева (Россия)
3. Алена Перепелкина (Россия) и Баяржаяр Цедендорж (Монголия).