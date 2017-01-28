Карякин может помешать Карлсену выиграть турнир в Вейк-ан-Зее

Российские шахматисты перед заключительным туром лишились шансов на победу в супертурнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). В матче 12-го турасыграл вничью с соотечественником, аразошелся миром с полякомПобедами одного из соперников завершились две партии. Армянинвыиграл у голландца, а украинецпроиграл норвежцу. Оба победителя перед заключительным туром лишь на пол-очка отстают от лидераиз США.Вничью в 12-м туре сыграли также Уэсли Со (США) — Вэй И (Китай), Башкаран Адхибан (Индия) — Аниш Гири (Нидерланды), Пентала Харикришна (Индия) — Рихард Раппорт (Венгрия). В заключительном 13-м туре победитель турнира определится в партиях Андрейкин — Аронян, Вей И — Войташек, Карлсен — Карякин и Непомнящий — Со.1.Со — 8,2-4. Аронян, Вэй И, Карлсен — по 7,5,5-7. Адибан, Карякин, Эльянов — по 6,5,8-9. Гири, Харикришна — по 6,10-12. Андрейкин, Войташек, Непомнящий — по 5,13.Раппорт — 4,5,14.Ван Вели — 2,5.