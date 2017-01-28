Карякин может помешать Карлсену выиграть турнир в Вейк-ан-Зее

Российские шахматисты перед заключительным туром лишились шансов на победу в супертурнире в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). В матче 12-го тура Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Яном Непомнящим, а Дмитрий Андрейкин разошелся миром с поляком Радославом Войташеком.
Победами одного из соперников завершились две партии. Армянин Левон Аронян выиграл у голландца Люка ван Вели, а украинец Павел Эльянов проиграл норвежцу Магнусу Карлсену. Оба победителя перед заключительным туром лишь на пол-очка отстают от лидера Уэсли Со из США.
Вничью в 12-м туре сыграли также Уэсли Со (США) — Вэй И (Китай), Башкаран Адхибан (Индия) — Аниш Гири (Нидерланды), Пентала Харикришна (Индия) — Рихард Раппорт (Венгрия). В заключительном 13-м туре победитель турнира определится в партиях Андрейкин — Аронян, Вей И — Войташек, Карлсен — Карякин и Непомнящий — Со.
Положение участников после 12 туров
1.Со — 8,
2-4. Аронян, Вэй И, Карлсен — по 7,5,
5-7. Адибан, Карякин, Эльянов — по 6,5,
8-9. Гири, Харикришна — по 6,
10-12. Андрейкин, Войташек, Непомнящий — по 5,
13.Раппорт — 4,5,
14.Ван Вели — 2,5.