«Лада» на выезде обыграла «Метцинген» в Кубке ЕГФ

Гандболистки тольяттинской «Лады» на выезде нанесли поражение немецкому «Метцингену» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка ЕГФ со счётом 24:23. Самыми результативными в составе клуба из Тольятти стали, забившие по шесть мячей.С двумя победами и двумя поражениями «Лада» делит с «Метцингеном» второе место в группе D. Следующий матч «Лада» проведёт дома 4 февраля против датского «Нюкёбинга».«Метцинген» (Германия) – «Лада» (Россия) – 23:24 (12:13).