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175 лет назад 2016
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«Лада» на выезде обыграла «Метцинген» в Кубке ЕГФ

29 января 2017, воскресенье. 00:32. Другие
Гандболистки тольяттинской «Лады» на выезде нанесли поражение немецкому «Метцингену» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка ЕГФ со счётом 24:23. Самыми результативными в составе клуба из Тольятти стали Дарья Самохина и Елизавета Малашенко, забившие по шесть мячей.

С двумя победами и двумя поражениями «Лада» делит с «Метцингеном» второе место в группе D. Следующий матч «Лада» проведёт дома 4 февраля против датского «Нюкёбинга».

Гандбол. Кубок ЕГФ. Женщины. Группа D. 4-й тур

«Метцинген» (Германия) – «Лада» (Россия) – 23:24 (12:13).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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