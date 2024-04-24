Колесников — о проигрыше Лифинцеву: ничего страшного во втором месте нет

Серебряный и бронзовый призёр ОИ-2020 российский пловец Климент Колесников рассказал об отношении ко второму месту на чемпионате России. Победу над лидером национальной команды одержал 17-летний Мирон Лифинцев.

«Если у него была задача конкурировать со мной, обогнать меня, то и результат у него будет приличный, что и получилось. Я только рад, когда ребята видят во мне соперника.

Мы с тренером обсуждали многое и пришли к выводу, что ничего страшного во втором месте нет. Результат хороший относительно всех результатов, которые у меня были. Были времена и хуже, просто сейчас так сложилось, что Мирон проплыл 52,3 секунды, а по сути несколько лет до этого я выигрывал с результатом 52,8. Просто большой разрыв получился на данный момент, ничего страшного, будем соревноваться дальше», — сказал Колесников «РИА Новости Спорт».

Ранее Лифинцев на чемпионате России – 2024 установил мировой рекорд среди юниоров на дистанции 100 метров на спине. Он преодолел дистанцию за 52,34 секунды.