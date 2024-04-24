Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание пятого игрового дня

Сегодня, 24 апреля, в Шеффилде (Великобритания) состоится пятый игровой день чемпионата мира по снукеру. Пройдут сессии матчей 1/16 финала.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Снукер. Чемпионат мира — 2024. Пятый игровой день. Расписание
Первая сессия
12:00
Кайрен Уилсон (Англия) — Доминик Дейл (Уэльс) — текущий счёт 8:1
Дин Цзюньхуэй (Китай) — Джек Лисовски (Англия) — текущий счёт 4:5
Вторая сессия
16:30
Марк Аллен (Северная Ирландия) — Робби Уильямс (Англия) — текущий счёт 7:2
Ронни О'Салливан (Англия) — Джексон Пэйдж (Уэльс)
21:00
Барри Хокинс (Англия) — Райан Дэй (Уэльс) — текущий счёт 4:5
Джон Хиггинс (Шотландия) — Джейми Джонс (Уэльс)
Напомним, ранее борьбу на турнире завершил действующий чемпион мира бельгийский спортсмен Люка Бресель.