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Чемпионат мира — 2024 по снукеру: расписание пятого игрового дня

Сегодня, 24 апреля, в Шеффилде (Великобритания) состоится пятый игровой день чемпионата мира по снукеру. Пройдут сессии матчей 1/16 финала.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Снукер. Чемпионат мира — 2024. Пятый игровой день. Расписание

Первая сессия

12:00

Кайрен Уилсон (Англия) — Доминик Дейл (Уэльс) — текущий счёт 8:1

Дин Цзюньхуэй (Китай) — Джек Лисовски (Англия) — текущий счёт 4:5

Вторая сессия

16:30

Марк Аллен (Северная Ирландия) — Робби Уильямс (Англия) — текущий счёт 7:2

Ронни О'Салливан (Англия) — Джексон Пэйдж (Уэльс)

21:00

Барри Хокинс (Англия) — Райан Дэй (Уэльс) — текущий счёт 4:5

Джон Хиггинс (Шотландия) — Джейми Джонс (Уэльс)

Напомним, ранее борьбу на турнире завершил действующий чемпион мира бельгийский спортсмен Люка Бресель.