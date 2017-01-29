Репилов — серебряный призёр чемпионата мира по санному спорту в Иглсе

Россиянин Роман Репилов стал вторым в соревнованиях одиночников на чемпионате мира по санному спорту в Иглсе. Победил австриец Вольфганг Киндль, а замкнул тройку призёров итальянец Доминик Фишналлер.
Санный спорт. Чемпионат мира. Иглс, Австрия
Мужчины. Одноместные сани
1. Вольфганг Киндль (Австрия) – 1.39,799.
2. Роман Репилов (Россия) – 1.39,861.
3. Доминик Фишналлер (Италия) – 1.39,919…
5. Семён Павличенко (Россия) – 1.40,031…
8. Степан Фёдоров (Россия) – 1.40,212…
13. Александр Горбацевич (Россия) – 1.40,390.