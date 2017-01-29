Конькобежец Есин — четвёртый на этапе КМ в Берлине на дистанции 1000 м

На пятом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Берлине (Германия) прошли соревнования на дистанции 1000 метров. Победы одержали голландец Кай Фербай и американка Хизер Бергсма. Россияне Алексей Есин и Надежда Асеева показали четвёртый и девятый результаты соответственно.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Пятый этап. Берлин, Германия
Мужчины. 1000 м
1. Кай Фербай (Нидерланды) – 1.09,08.
2. Хавард Лорентцен (Норвегия) – 1.09,23.
3. Нико Иле (Германия) – 1.09,31.
4. Алексей Есин (Россия) – 1.09,48.
Женщины. 1000 м
1. Хизер Бергсма (США) – 1.15,08.
2. Маррит Леенстра (Нидерланды) – 1.15,45.
3. Каролина Ербанова (Чехия) – 1.15,50…
9. Надежда Асеева (Россия) – 1.17,12.