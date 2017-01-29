Просвирнова стала 3-й в многоборье на юниорском первенстве мира, Шульгинов — 5-м

В Инсбруке завершилось юниорское первенство мира по шорт-треку. Россиянка Софья Просвирнова завоевала серебро в составе эстафеты на 3000 м и бронзу в многоборье. Ранее она стала второй на дистанции 500 м и третьей в забеге на 1000 м.
Среди юношей лучший результат в многоборье из россиян показал Александр Шульгинов, занявший пятое место. Ранее он был вторым на дистанции 1500 м.
Шорт-трек. Первенство мира среди юниоров. Инбрук, Австрия.
Юноши. 1500 м.
1. Лю Шаоань (Венгрия).
2. Александр Шульгинов (Россия).
3. Казуки Йосинага (Япония).
Суперфинал. 1500 м.
1. Си Ун Ким (Южная Корея).
2. Лю Шаоань (Венгрия).
3. Казуки Йосинага (Япония)…
5. Александр Шульгинов (Россия).
Многоборье
1. Лю Шаоань (Венгрия) – 123.
2. Си Ун Ким (Южная Корея) – 56.
3. Казуки Йосинага (Япония) – 39…
5. Александр Шульгинов – 26…
8. Артём Деркач – 8…
14. Павел Ситников (все – Россия) – 3.
Женщины. 500 м.
1. Ю Бин Ли (Южная Корея).
2. Софья Просвирнова (Россия).
3. Мэм Бини (США).
1000 м.
1. Ю Бин Ли.
2. Ви Мин Сео (обе – Южная Корея).
3. Софья Просвирнова…
5. Екатерина Ефременкова…
11. Юлия Шишкина (все – Россия).
Суперфинал. 1500 м.
1. Ю Бин Ли.
2. Су Лим Хан (обе – Южная Корея).
3. Ли Цзиню (Китай).
4. Софья Просвирнова (Россия).
Многоборье
1. Ю Бин Ли – 104.
2. Ви Мин Сео (обе – Южная Корея) – 61.
3. Софья Просвирнова – 42…
8. Екатерина Ефременков – 6…
21. Юлия Шишкина (все – Россия).
Эстафета. 3000 м.
1. Китай.
2. Россия.
3. Япония.