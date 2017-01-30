Карякин: всё ещё чувствую себя очень уставшим от матча в Нью-Йорке

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал итоги турнира в Вейк-ан-Зее, где он набрал 7 очков и поделил 6-7-е место с украинским гроссмейстером Павлом Эльяновым. В заключительном, 13-м туре Карякин сыграл вничью с соперником по ноябрьскому матчу за мировую шахматную корону — чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Очень расстроен своей игрой в Вейк-ан-Зее, даже сегодня у меня был шанс. Всё ещё чувствую себя очень уставшим от матча в Нью-Йорке.
Но не менее рад тому, что впереди — долгий перерыв», – написал Карякин на своей странице в «Твиттере».