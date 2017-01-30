Источник: экс-глава лаборатории в Лозанне обнаружил ошибки в докладе Макларена

Бывший директор лаборатории Всемирного антидопингового агентства в Лозанне Марсьяль Соги в письме главе ВАДА Крейгу Риди сообщил, что обнаружил ошибки в докладе главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Письмо оказалось в распоряжении «Лайфа» благодаря хакерской группе Fancy Bears.
Ошибки были выявлены на основе анализа 67 допинг-проб российских спортсменов. Во второй части доклада говорится о том, что данные 67 проб были уничтожены лабораторией в Лозанне в марте 2013 года, несмотря на то что ВАДА просило их сохранить.
Соги уверяет, что ВАДА заранее знало об уничтожении проб. После проверки оказалось, что 54 из 67 допинг-проб были отрицательными, поэтому они были уничтожены по правилам агентства. ВАДА было уведомлено об уничтожении 54 проб и указаний по ним не давало. В одной из 13 оставшихся проб был обнаружен допинг, а 12 оказались под подозрением и были сохранены на больший срок. В итоге в двух были найдены следы анаболических стероидов, что стало поводом подозревать московскую лабораторию.
В своём письме Соги отметил, что хотел бы восстановить репутацию лаборатории в Лозанне.