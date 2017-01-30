Покер Бондаренко помог сборной России разгромить Казахстан на ЧМ

В своём стартовом матче на чемпионате мира по хоккею с мячом, который проходит в Сандвикене (Швеция) сборная России разгромила команду Казахстана со счётом 9:2. Россия начала матч с двух подряд голов, который в итоге оформил покер в этой встрече. Дубль на счету. Казахские хоккеисты забили ответные мячи, когда счёт был уже 0:9.Казахстан – Россия – 2:9 (0:5).Голы: Вшивков, 80, Иссалиев, 83 — Бондаренко, 4, 5, 35, 73, Иванушкин, 32, 47, Джусоев, 37, Бефус, 49, Шардаков, 58.