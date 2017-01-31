Ни один российский спортсмен не вернул медали после аннулирования результатов ОИ

Руководитель правового управления Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова сообщила, что никто из российских спортсменов, чьи результаты на Олимпийских играх были аннулированы МОК, пока не вернул свои награды
«Никто из российских спортсменов, чьи результаты на Олимпийских играх аннулировал МОК, пока не последовал примеру Болта и не вернул до сегодняшнего дня свои награды», — приводит слова Бриллиантовой ТАСС.
МОК аннулировал результат сборной Ямайки в эстафете 4x100 м на ОИ-2008 из-за положительного допинг-теста Несты Картера. Девятикратый олимпийский чемпион Усейн Болт, принимавший участие в той эстафете, заявил, что вернул награду. Сборную России МОК лишил 13 медалей Игр-2008 и пяти наград Олимпиады 2012 года в Лондоне.