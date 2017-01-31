Представители президента IAAF не намерены отвечать на обвинения в адрес Коэ

Представители президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)на считают необходимым отвечать на обвинения в его адрес со стороны председателя парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Великобритании Дэмиана Коллинса в том, что тот знал о ситуации с допингом в России ещё до того, как разразился связанный с этим скандал, о чём сообщает The Independent.В ноябре 2016 года немецкий телеканал ARD и французская газета «Ле Монд» сообщили о том, что представители IAAF требовали деньги с российских легкоатлетов за неразглашение данных об их положительных допинг-тестах.