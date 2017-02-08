Хинц, Дальмайер, Пайффер и Шемпп выступят в смешанной эстафете на ЧМ

Стал известен состав сборной Германии на смешанную эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) 9 февраля, сообщает DSV. Участие в гонке примутВ общем зачёте женского Кубка мира Дальмайер занимает первое место, Хинц — 15-е. Шемпп в общем зачёте мужского Кубка мира идёт третьим, Пайффер — четвёртым.Начало гонки – в 16:45 по московскому времени.Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене завершится 19 февраля.