Драчёв: с ЧМ-2021 незачем торопиться, настроения в IBU могут поменяться

Четырёхкратный чемпион мира по биатлонуполагает, что не нужно делать поспешные выводы насчёт чемпионата мира—2021, от которого IBU предложил отказаться Тюмени.«Очевидно, широкий жест СБР, когда тот отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и молодёжного чемпионата мира в Острове, остался незамеченным. На мой взгляд, с ЧМ-2021 незачем торопиться, настроения в IBU могут поменяться. Наезд на российский биатлон уйдёт в небытие, и мы будем только вспоминать о нём. Поэтому не стоит делать опрометчивых поступков и идти на поводу у других. Понятно, что те же чехи и другие страны хотят забрать себе форум 2021 года. Но почему мы вообще должны чего-то лишаться из-за ложных обвинений? Пусть сначала представят хоть какие-то доказательства. И вообще, это всё совершенно разные вещи — допинговые проблемы и проведение чемпионата мира, а сваливают их в одну тарелку», — приводит слова Драчёва RT на русском.