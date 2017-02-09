Ли Хи Бом: хотим, чтоб на ОИ-2018 выступили чистые спортсмены, в том числе из РФ

Президент оргкомитета зимних Олимпийских игр 2018 года Пхёнчханена пресс-конференции сказал, что организаторы Игр выступают за активную борьбу с допингом, и выразил надежду на то, что участие в соревнованиях примут чистые спортсмены.«Мы нетерпимы к допингу. Мы выступаем за то, чтобы все чистые спортсмены, которые завоевали право выступить на Олимпиаде, смогли сделать это, в том числе российские», — сказал Ли Хи-Бом.Также стало известно, что билеты на соревнования Олимпиады-2018 в среднем будут стоить $ 122,3, что дешевле, чем на Играх в Ванкувере и Сочи. От продажи билетов организаторы намерены выручить около $ 171 млн, сообщает Inside the Games.