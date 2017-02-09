Сорокина: на месте наших ребят я бы надавала Фуркаду по щам

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года, победительница этапа Кубка мирапрокомментировала поведение французав смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.«Да на месте наших ребят я бы надавала Фуркаду по щам. Но они молодцы, интеллигентные, приятно смотреть.А у французов ничего не меняется – какими были, такими и остались. Всем этим поведением Фуркад проявляет свою слабость! А наших ребят поздравляю с бронзой! Ура!» — написала Сорокина на своей странице в сети «Фейсбук».