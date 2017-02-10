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Фийон-Майе: мошенникам не место в спорте, мы преподали русским урок

10 февраля 2017, пятница. 00:04. Другие
Серебряный призёр чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в смешанной эстафете француз Кентен Фийон-Майе назвал принципиальной победу своей команды над сборной России. Напомним, что Мартен Фуркад в финишном створе опередил россиянина Антона Шипулина и принёс своей команде итоговое второе место.

«В последнее время приходилось слышать много разговоров о русских. Мошенникам не место в любом виде спорта. Когда можно преподать им урок на трассе, это сведение счётов», — приводит слова Фийона-Майе Le Huffington Post.
Источник: The Huffington Post Сообщить об ошибке
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10 февраля 2017, пятница
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00:04 Фийон-Майе: мошенникам не место в спорте, мы преподали русским урок
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20:52 Мутко: российским биатлонистам не надо обращать внимание на всё это
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19:52 Шемпп: моей скорости хватило для победы, но в других гонках нужно быть быстрее
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19:42 Фийон-Майе: дрожь в ногах привела к промахам, но партнёры сработали отлично
19:38 Пайффер: сегодня я действительно проделал хорошую работу, как и вся команда
19:33 Тихонов: на месте Логинова снёс бы Фуркада. Толкнули — развернулся и врезал!
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19:31 Хинц: сегодня я хорошо чувствовала себя на лыжне, но два промаха стали проблемой
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18:15 Шипулин: сегодня я перестал уважать Мартена Фуркада
18:12 Подчуфарова: если бы правильно разложила силы, проиграла бы на 10 секунд меньше
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