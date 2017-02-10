Фийон-Майе: мошенникам не место в спорте, мы преподали русским урок

Серебряный призёр чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в смешанной эстафете французназвал принципиальной победу своей команды над сборной России. Напомним, что Мартен Фуркад в финишном створе опередил россиянинаи принёс своей команде итоговое второе место.«В последнее время приходилось слышать много разговоров о русских. Мошенникам не место в любом виде спорта. Когда можно преподать им урок на трассе, это сведение счётов», — приводит слова Фийона-Майе Le Huffington Post.