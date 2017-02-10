Фролина: надеюсь, тренеры сборной Кореи довольны моим выступлением

33-летняя биатлонистка, выступающая сейчас за Южную Корею, прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.«Сегодня я постаралась разложить силы более грамотно. Не суетиться, работать на максимальной мощности. Ход был неплохой, я работала в свою силу до конца гонки и в принципе довольна. Единственное, конечно, надо попадать последним выстрелом, а я промазала на „лёжке“.Ставила ли перед собой какие-то задачи? Хорошо отработать на дистанции и пройти огневые рубежи на ноль.Вчера, когда мы подавали заявочный лист, посчитали, что у первой группы будет преимущество. Может быть, последней группе тоже будет неплохо, потому что там уже может начать подмерзать. Довольны ли тренеры сборной Кореи моим выступлением? Надеюсь, что да», — сказала Фролина в интервью специальному корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.