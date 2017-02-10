Колобков: не стоит драматизировать слова Коэ, это мнение президента, а не IAAF

Министр спорта Россиипрокомментировал заявление президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)о том, что членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF вряд ли будет восстановлено в 2017 году. Ранее председатель рабочей группы IAAF, курирующий процесс восстановления ВФЛА, допустил, что Россия будет восстановлена в правах осенью этого года.«Да, Коэ — президент IAAF, но есть рабочая группа, которая отметила большой прогресс в выполнении ВФЛА всех критериев. Сейчас работа продолжается, и, я считаю, достаточно успешно. Действительно, есть ряд вопросов, которые ещё нужно решить, но мнение Коэ — это мнение президента, а не всей организации. Жаль, что он озвучивает своё мнение до официального решения рабочей группы, такие вопросы должны решаться коллегиально.Поэтому не стоит драматизировать ситуацию со словами Коэ, мы находимся в достаточно плотном контакте с IAAF, решаем ряд вопросов, связанных с законодательным обеспечением ряда вопросов. У нас проводится работа совместно с ВАДА, с нашей антидопинговой организацией. Считаю, у нас сейчас выстроен правильный вектор работы», — приводит слова Колобкова ТАСС.