Российские легкоатлеты выступят на юниорском ЧМ (U18) под нейтральным флагом

Российские спортсмены будут допущены к участию в чемпионате мира по лёгкой атлетике (U18), который пройдёт в Кении с 12 по 16 июля, под нейтральным флагом.«Российские легкоатлеты будут допущены до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов, возможно, под флагом IAAF», — приводит слова генерального директора оргкомитета турнираAFP.Участие россиян послужит компенсацией для страны-организатора после отказа некоторых стран: Канады, Австралии, Великобритании и Швейцарии – из соображений безопасности в Кении. Организаторы обещают усилить безопасность во время проведения юношеского чемпионата мира.