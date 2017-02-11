Путин: для многих «Лыжня России» служит стартом к большим спортивным победам

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к участникам массовой лыжной гонки «Лыжня России», в которой в субботу, 11 февраля, выступят более 1,5 млн человек по всей России.
«Лыжня России» давно уже стала значимым и по-настоящему праздничным событием как для профессионалов, так и для любителей лыжного спорта. С каждым годом она расширяет свою географию и круг участников, привлекает под свои знамёна новых приверженцев активного досуга и здорового образа жизни разных возрастов, профессий и увлечений. И, конечно, для многих именно эти лыжные гонки служат стартом к большим спортивным победам и триумфам", — приводит текст обращения Путина к участникам гонки пресс-служба Кремля.